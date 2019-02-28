Son Dakika Haberleri: Malatya'da E-ihale Eğitimi Verildi

Malatya'da E-ihale Eğitimi Verildi

1 saat önce

Malatya'da Kamu İhale Kurumu ile Malatya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından e-ihale eğitimi verildi.

Malatya'da E-ihale Eğitimi Verildi, System.String[]
Malatya'da Kamu İhale Kurumu ile Malatya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından e-ihale eğitimi verildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün toplantı salonunda düzenlenen seminere, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan satın alma ve ihale biriminde görevli personeller katıldı.

İl Çevre ve Orman Müdürü ve Malatya Yatırım İzleme Müdür Vekili Fikret Onhan, ihalelerin elektronik ortamda yapılmasının, bürokrasiyi azalttığını söyledi.

Uygulanacak e-ihale sisteminin kamu kaynaklarının kullanımı noktasında tasarruf sağlayacağını dile getiren Onhan, "Sistem, firmalar arasında rekabeti de arttıracak, yürütülen ihale süreçlerini de hızlandıracak." dedi.

Kamu ihale uzmanları Sultan İlhan ve Ayşe Esin Çatak ise "Elektronik ihale ve elektronik eksiltme" konularında bilgi aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:30 Kaynak: AA

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