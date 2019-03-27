Son Dakika Haberleri: Malatya'da Eczane Hırsızları Polisten Kaçamadı

Malatya'da Eczane Hırsızları Polisten Kaçamadı

36 dakika önce

Malatya'da bir eczanenin camını kırıp içeri girerek hırsızlık yapmak isteyen zanlılar, polis tarafından olay yerinde yakalandı.

Malatya'da Eczane Hırsızları Polisten Kaçamadı, System.String[]
Malatya'da bir eczanenin camını kırıp içeri girerek hırsızlık yapmak isteyen zanlılar, polis tarafından olay yerinde yakalandı.

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Atabey sokak içerisinde bulunan bir eczanenin camını taşla kırarak işyerine girmeye çalışan 2 kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri 2 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:10 Kaynak: İHA

Battalgazi, Polis, Malatya, 3. Sayfa
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