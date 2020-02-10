Malatya'da eğitim-öğretimde ikinci sezon bir hafta gecikmeli başladı - Son Dakika
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Malatya'da eğitim-öğretimde ikinci sezon bir hafta gecikmeli başladı

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan depremin ardından Malatya'da 3 ilçe hariç bir haftalık ertelemenin ardından okullarda eğitim-öğretim başladı.

Malatya'da eğitim-öğretimde ikinci sezon bir hafta gecikmeli başladı, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan depremin ardından Malatya'da 3 ilçe hariç bir haftalık ertelemenin ardından okullarda eğitim-öğretim başladı.


Sivrice'de yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından binin üzerinde evin ağır hasar gördüğü Malatya'da bir hafta daha ertelenen 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bugün başladı.


Depremin yıkıcı özelliğinin en fazla hissedildiği Pütürge, Doğan yol ve Kale ilçelerinde tatil bir hafta daha uzatılırken, Malatya'nın Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerindeki tüm okullarda eğitim-öğretime başlanıldı.


21 günlük tatilin ardından ders başı yapan öğrenciler, okullarını ve öğretmenlerini çok özlediklerini söylerken, yaşanan depremi de unutmadıklarını ifade ettiler.


Öte yandan, kentte depreme dayanıksız olarak belirlenen okullar ise tahliye edildi. Buradaki öğrenciler ikinci yarı başka okullara kaydırılırken, 29 hasarlı okulun ise önümüzdeki günlerde yıkım işlemlerine başlanılacağı belirtildi. - MALATYA

Sivrice, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:12 Kaynak: İHA
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