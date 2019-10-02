Malatya'da eğitime hayırsever desteği

Malatya'da hayırsever iş adamı Yusuf Kenan Küçükaslan tarafından yaptırılacak 16 derslikli Anadolu Lisesi için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükaslan'ın merkez Yeşilyurt ilçesinde yaptıracağı "Nazife Mustafa Küçükaslan Anadolu Lisesi" için protokol imza töreni Malatya Valisi Aydın Baruş ve hayırsever iş adamı Yusuf Kenan Küçükaslan arasında gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş, Yeşilyurt ilçesinde yapılacak olan 16 derslikli okulun yapımına katkı sağlayan Küçükaslana'a teşekkür ederek, okulun eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Yusuf Kenan Küçükaslan ise okulun kentin eğitime ve başarılı öğrenciler yetiştirilmesine katkıda bulunmasını temenni etti.

Törene Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da katıldı.