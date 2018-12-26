Malatya'da Eğitime Kar Engeli

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim öğretime yarın ara verilecek.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim öğretime yarın ara verilecek.



İlçede öğleden sonra başlayan kar yağışı şiddetini artırdı.



Kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için yarın ilçede okulların tatil edildiğini belirtti.

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