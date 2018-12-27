Malatya'da Eğitime Kar Engeli
35 dakika önce
Malatya'nın Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde eğitim öğretime yarın ara verilecek.
Malatya
'nın Doğanyol
, Kuluncak
ve Pütürge
ilçelerinde eğitim öğretime yarın ara verilecek.
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde okulların tatil edildiğini söyledi.
Tatlı, 3 ilçe dışında diğer yerlerde eğitim ve öğretime devam edileceğini, başka bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:16 Kaynak: AA
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