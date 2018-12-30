Son Dakika Haberleri: Malatya'da Eğitime Kar Engeli

Malatya'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Malatya'da kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Malatya'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Malatya'da kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam ve yarın yoğun kar yağışının beklendiğini belirtti.

Baruş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Malatya il genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:51 Kaynak: AA

Aydın, Malatya Valisi, Malatya, Güncel
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