Son Dakika Haberleri: Malatya'da Eğitime Kar Engeli

Malatya'da Eğitime Kar Engeli

24 dakika önce

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 3 Ocak Perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Malatya'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 3 Ocak Perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam yoğun kar yağışının olduğunu belirtti.

Baruş, açıklamasında şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 3 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:33 Kaynak: AA

Malatya Valisi, Malatya, Güncel
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