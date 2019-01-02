Malatya'da Eğitime Kar Engeli
24 dakika önce
Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 3 Ocak Perşembe günü ara verildiği bildirildi.
Malatya
'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 3 Ocak Perşembe günü ara verildiği bildirildi. Malatya Valisi Aydın
Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam yoğun kar yağışının olduğunu belirtti.
Baruş, açıklamasında şunları kaydetti:
"İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 3 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:33 Kaynak: AA
Paralı Poşet Uygulaması, Sosyal Medyada Günün Konusu Oldu
Poşet Kanununa Tüketicilerden Tepki: Madem Parayla Alıyoruz, Neden Marketlerin Reklamını Yapıyoruz?
Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Yarın Basın Toplantısı Düzenleyecek
Poşete 25 Kuruş Ödemek İstemeyen Vatandaşın Bulduğu Yöntem, Sosyal Medyada Gündem Oldu