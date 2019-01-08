Son Dakika Haberleri: Malatya'da Eğitime Kar Engeli

Malatya'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Malatya'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde okulların yarın tatil edildiğini söyledi.

Tatlı, Akçadağ ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:18 Kaynak: AA

Doğanşehir, Arguvan, Arapgir, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var

Ege Üniversitesinin Değerli Arazisi Millet Bahçesi Olacak Çanakkale Boğazı'nda Bir Yük Gemisinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ekip Gönderildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 00:33:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]