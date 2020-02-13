Malatya'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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Malatya'da eğitime kar engeli

17 dakika önce

Malatya'da kar nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Malatya'da eğitime kar engeli, System.String[]

Malatya'da kar nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde, devam eden olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla ulaşımda sorunlar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, ilimize bağlı tüm ilçelerde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 14 Şubat 2020 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, böbrek hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacaklar."

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:18 Kaynak: AA
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