Malatya'nın 8 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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Malatya'nın 8 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

13.03.2022 22:29
Malatya'nın 8 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

MALATYA'da, yoğun kar yağışı nedeniyle 8 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

MALATYA'da, yoğun kar yağışı nedeniyle 8 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Kent merkezi ve ilçelerde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşam şiddetini artırdı. Merkez ve ilçeler, kısa sürede beyaza bürünürken, Karayılları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı yazılı açıklamada, "İlimize bağlı bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle; Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçeleri genelinde 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca ilimize bağlı Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanyol, Doğanşehir, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçelerinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 14 Mart 2022 Pazartesi günü engelli, hamile ve kronik ağır hastalığı bulunan kamu personeli idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

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