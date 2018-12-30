Malatya'da Eğitime Kar Tatili
1 saat önce
MALATYA'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
MALATYA'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kent ve ilçelerde 3 gün önce başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Kar
nedeniyle kent ve ilçe merkezleri beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Malatya Valisi Aydın
Baruş tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Malatya ili genelinde 31 Aralık
Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir." - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:54 Kaynak: DHA
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