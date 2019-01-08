Son Dakika Haberleri: Malatya'da Eğitime Kar Tatili

Malatya'da Eğitime Kar Tatili

49 dakika önce

MALATYA'nın, Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Malatya'da Eğitime Kar Tatili, System.String[]
MALATYA'nın, Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kent ve ilçelerde 15 gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle kent merkezi ve ilçeler beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam etti. Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde okulların yarın (9 Ocak Çarşamba) tatil edildiğini belirtti. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:39 Kaynak: DHA

Arguvan, Arapgir, Malatya, Kar, Güncel
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