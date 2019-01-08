Malatya'da Eğitime Kar Tatili
49 dakika önce
MALATYA'nın, Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
MALATYA'nın, Arapgir
, Arguvan
, Doğanşehir
, Doğanyol
ve Pütürge
ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kent ve ilçelerde 15 gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı şiddetini artırdı. Kar
nedeniyle kent merkezi ve ilçeler beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam etti. Malatya
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde okulların yarın (9 Ocak Çarşamba
) tatil edildiğini belirtti. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:39 Kaynak: DHA
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