Son Dakika Haberleri: Malatya'da Eğitime Kar Tatili (2)

Malatya'da Eğitime Kar Tatili (2)

1 saat önce

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİME KAR TATİLİMalatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Turgut Özal Üniversitesi'nde de eğitime 1 gün ara verildi.

Malatya'da Eğitime Kar Tatili (2), System.String[]
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİME KAR TATİLİ

Malatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Turgut Özal Üniversitesi'nde de eğitime 1 gün ara verildi.

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Meteorolojik verilere göre; Malatya il genelinde yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne bağlı Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında eğitime 31 Aralık 2018 Pazartesi günü ara verilmiştir. Aynı zamanda üniversitemizde görevli engelli ve hamile personelimizde 31 Aralık Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır."

İnönü Üniversitesi'nin ise eğitime devam edeceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:17 Kaynak: DHA

Aralık, Turgut Özal Üniversitesi, Malatya, Kar, Güncel
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