Malatya'da eğlence merkezinde bıçaklı sopalı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Malatya'da bir eğlence merkezinde iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi Sarıoğlu Sokak'taki bir eğlence merkezinde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü.

Cam şişelerin de kullanıldığı kavgada T.K, B.Y. ve T.Y. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.