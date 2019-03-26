Malatya'da Eğlence Merkezinde Silahlı Kavga

Malatya'da bir eğlence merkezinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Malatya'da bir eğlence merkezinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



İddiaya göre, kent merkezinde Cezmi Kartay Caddesi'ndeki bir "eğlence merkezi"nde kimlikleri tespit edilemeyen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



Yaralananın olmadığı kavga, daha sonra, caddede devam etti. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüphelilerce tabancayla ateş açıldı.



Olay yerinden kaçan tarafları yakalamak için polis ekipleri, çalışma başlattı.



Olay yeri inceleme ekipleri, boş kovanları toplayarak inceleme yaptı.

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