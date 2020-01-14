Malatya'da 'El Nusra Cephesi' operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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Malatya'da 'El Nusra Cephesi' operasyonu: 1 gözaltı
7 saat önce
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü El Nusra Cephesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:59 Kaynak: DHA
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü El Nusra Cephesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
Malatya Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kadıibrahim Mahallesi'nde terör örgütü El Nusra Cephesi'ne üye olduğu belirlenen kişiyi tespit etti. Yapılan takip sonucu şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Jandarmanın evde yaptığı aramada 3 ruhsatsız av tüfeği, 35 av tüfeği mermisi ile cep telefonu ele geçirildi. Evde yakalanan ismi açıklanmayan şüpheli, gözaltına alındı.
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