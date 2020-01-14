Malatya'da 'El Nusra Cephesi' operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da 'El Nusra Cephesi' operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da 'El Nusra Cephesi' operasyonu: 1 gözaltı

7 saat önce

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü El Nusra Cephesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da 'El Nusra Cephesi' operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü El Nusra Cephesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kadıibrahim Mahallesi'nde terör örgütü El Nusra Cephesi'ne üye olduğu belirlenen kişiyi tespit etti. Yapılan takip sonucu şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Jandarmanın evde yaptığı aramada 3 ruhsatsız av tüfeği, 35 av tüfeği mermisi ile cep telefonu ele geçirildi. Evde yakalanan ismi açıklanmayan şüpheli, gözaltına alındı.


El Nusra, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Darbeci Hafter yönetimi Libya'da ateşkesin sonra erdiğini duyurdu
Rusya, Trump'ın azil sürecinin başlamasına neden olan Ukrayna şirketini hackledi Son dakika: ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 00:10:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da 'El Nusra Cephesi' operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]