Malatya'da El Nusra üyesi bir zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da El Nusra üyesi bir zanlı yakalandı - Son Dakika

Malatya'da El Nusra üyesi bir zanlı yakalandı

6 saat önce

Malatya'da El Nusra üyesi olduğu iddiasıyla bir zanlının yakalandığı bildirildi.

Malatya'da El Nusra üyesi bir zanlı yakalandı, System.String[]

Malatya'da El Nusra üyesi olduğu iddiasıyla bir zanlının yakalandığı bildirildi.


Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, El Nusra Cephesi Terör Örgütü Malatya yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.


Malatya ili Akçadağ İlçesi Kadıibrahim Mahallesinde icra edilen operasyon neticesinde, El Nusra Cephesi terör örgütü üyesi 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 35 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.


Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli tahkikata devam edildiği kaydedildi. - MALATYA

El Nusra, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:18 Kaynak: İHA
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