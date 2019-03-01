Malatya'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü

Malatya'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Malatya'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.



Akçadağ ilçesinde tarım ürünleri satan bir iş yerinde çalışan Ö.G. (23) temizlik yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.



Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ö.G. kurtarılamadı.

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