Malatya'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü
26 dakika önce
Malatya'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Malatya'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Akçadağ ilçesinde tarım ürünleri satan bir iş yerinde çalışan Ö.G. (23) temizlik yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ö.G. kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:56 Kaynak: AA
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