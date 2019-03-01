Son Dakika Haberleri: Malatya'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü

Malatya'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü

26 dakika önce

Malatya'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Malatya'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü, System.String[]
Malatya'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Akçadağ ilçesinde tarım ürünleri satan bir iş yerinde çalışan Ö.G. (23) temizlik yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ö.G. kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:56 Kaynak: AA

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