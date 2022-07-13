Malatya'da elektrikli bisikletin yüksekten düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da elektrikli bisikletin yüksekten düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı

13.07.2022 16:02
Malatya'da elektrikli bisikletin yüksekten düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde, üç tekerlekli elektrikli bisikletin yoldan çıkarak yaklaşık 2,5 metre yüksekten düşmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde, üç tekerlekli elektrikli bisikletin yoldan çıkarak yaklaşık 2,5 metre yüksekten düşmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarık Al Ali'nin (31) kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklet, Hanımın Çiftliği Mahallesi Solmaz Caddesi üzerinde yoldan çıkarak yaklaşık 2,5 metre yüksekten bir bahçeye düştü.

Kazada, sürücü ile elektrikli bisikletteki Hasan Al Ali, (1), İsra Al Ali (5), Zeyneddin Al Ali (3), Zahra Al Houmada (28) ve Rahise Al Hassa (70) yaralandı.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Malatya'nın Şevkiçiftliği Mezrasında Vatandaşlar 10 Yıldır İçme Suyu Sorunu Yaşıyor Malatya'nın Şevkiçiftliği Mezrasında Vatandaşlar 10 Yıldır İçme Suyu Sorunu Yaşıyor Malatya'da trafik helikopterle havadan denetlendi Malatya'da trafik helikopterle havadan denetlendi
Kaynak: AA

Hanımın Çiftliği, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da elektrikli bisikletin yüksekten düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:21 Başakşehir, Mesut Özil'e kancayı attı mı? Kulüp, Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önceki sözlerini yeniden paylaştı
16:09 1896 doğumlu "dünyanın en yaşlı adamı" uzun yaşamın sırrını verdi: Aşık olmayın, baharatlı yemeklerden kaçının
16:03 Datça'da meydana gelen orman yangını 1 evi kül etti! Bölge tahliye ediliyor
15:44 Genç jokey Uğurcan Demirbaş elim bir kaza sonrası yaşamını yitirdi
15:40 ABD'de yıllık tüketici enflasyonu rekor kırdı! Yine tahminler tutmadı...
15:33 Yeni kız arkadaşıyla tatil yapan Rıza Kocaoğlu eski sevgilisi Hazal Subaşı ile plajda karşılaştı
15:22 Kadro dışı bırakılan Serdar Saatçi hasta mı? Beşiktaş'tan sert açıklama
15:17 Yeni telefon bomba gibi patlayıp, gencin gözüne saplandı! Kör kalabilir...
15:00 Devasa ve tuhaf görünümlü balık insanlarda paniğe yol açtı! "Biz ne olacağız"
14:57 İtalyan temsilcisi, Zeki Çelik'in ardından Abdülkadir Ömür'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 16:29:03. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da elektrikli bisikletin yüksekten düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement