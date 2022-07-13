112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Tarık Al Ali'nin (31) kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklet, Hanımın Çiftliği Mahallesi Solmaz Caddesi üzerinde yoldan çıkarak yaklaşık 2,5 metre yüksekten bir bahçeye düştü.

Kaynak: AA

Hanımın Çiftliği, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da elektrikli bisikletin yüksekten düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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