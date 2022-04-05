Malatya'da elektroşokla balık avlayan 4 kişiye 59 bin 440 lira ceza - Son Dakika

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde elektroşokla balık avlayan 4 kişiye 59 bin 440 lira ceza uygulandı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıhan ilçesinde Sürür Mahallesi Karakaya Baraj Gölü kıyı hattında denetim gerçekleştirdi.

Bot timi ekiplerince yapılan denetimde 4 kişinin aküyle suya elektrik vererek balık avladıkları tespit edildi.

Dört kişiye toplam 59 bin 440 lira idari para cezası uygulanırken, avda kullanılan malzemeler Yazıhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.