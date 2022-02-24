Malatya'da emekli polis memuru diş kliniğinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Malatya'da emekli polis memuru diş kliniğinde hayatını kaybetti

24.02.2022 16:14
Malatya'da emekli polis memuru diş kliniğinde hayatını kaybetti

Malatya'da bir emekli polis memuru, diş tedavisi için gittiği kliniğin bekleme salonunda hayatını kaybetti.

Malatya'da bir emekli polis memuru, diş tedavisi için gittiği kliniğin bekleme salonunda hayatını kaybetti.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi'ndeki özel bir diş kliniğine giden Ahmet Kuzucu (72), bekleme salonundaki koltuğa oturdu.

Kuzucu'nun uzun süre hareketsiz durduğunu fark eden klinik çalışanları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kuzucu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulan Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Kuzucu'nun cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.

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Polis Memuru, Yeşilyurt, Malatya, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da emekli polis memuru diş kliniğinde hayatını kaybetti - Son Dakika


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