Son Dakika Haberleri: Malatya'da Emniyet, Seçim Koordinasyon Merkezleri Kurdu

Malatya'da Emniyet, Seçim Koordinasyon Merkezleri Kurdu

1 saat önce

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik tedbirlerinin koordinasyonu ve seçim süreci içerisinde meydana gelebilecek olaylarla ilgili "seçim koordinasyon merkezleri" kuruldu.

Malatya'da Emniyet, Seçim Koordinasyon Merkezleri Kurdu, System.String[]
Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik tedbirlerinin koordinasyonu ve seçim süreci içerisinde meydana gelebilecek olaylarla ilgili "seçim koordinasyon merkezleri" kuruldu.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla ülkemiz genelinde güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, tedbirlerin koordinasyonu ve seçim süreci içerisinde meydana gelebilecek olaylarla ilgili bilgilerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 24 saat esasına göre çalışan seçim koordinasyon merkezlerinin kurulduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:54 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel
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