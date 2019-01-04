Malatya'da Emniyet, Seçim Koordinasyon Merkezleri Kurdu
1 saat önce
Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik tedbirlerinin koordinasyonu ve seçim süreci içerisinde meydana gelebilecek olaylarla ilgili "seçim koordinasyon merkezleri" kuruldu.
Malatya Emniyet Müdürlüğü
tarafından güvenlik tedbirlerinin koordinasyonu ve seçim süreci içerisinde meydana gelebilecek olaylarla ilgili "seçim koordinasyon merkezleri" kuruldu.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla ülkemiz genelinde güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.
Açıklamada, tedbirlerin koordinasyonu ve seçim süreci içerisinde meydana gelebilecek olaylarla ilgili bilgilerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 24 saat esasına göre çalışan seçim koordinasyon merkezlerinin kurulduğu kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:54 Kaynak: AA
'Bobo' İsimli Köpek, Kadına Şiddet Uygulayanlara Anında Müdahale Ediyor
Deniz Çakır'ın Öldürülen Ceren Damar Alakalı Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Oldu
Parayla Poşet Alanlara Tazminat Hakkı Doğuyor
Son Dakika! Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Arkadaşı Ağır Yaralandı