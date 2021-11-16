Malatya'da engelli çocuklara fotoğraf çekimi eğitimi verildi - Son Dakika

Malatya'da Battalgazi Belediyesi ile Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneğince (MAFSAD) hazırlanan "Hayata Gülümse" projesi kapsamında engelli çocuklara fotoğraf çekimi eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, MAFSAD ile birlikte gerçekleştirilen "Hayata Gülümse" projesiyle engelli çocukla fotoğraf çekim eğitimi aldı.

Çocuklara, Engelsiz Fotoğraf Derneği üyeleri tarafından çekim teknikleri anlatıldı, daha sonra çocuklara alanda uygulamalı eğitim verildi.

Eğitim alan çocuklar, Kervansaray, Poyraz Konağı ve Arslantepe Höyüğünde fotoğraflar çekmelerinin ardından, kayısı bahçesinde de sonbaharın güzelliğini fotoğrafladı.

Çocukların çektiği bu fotoğraf 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Malatya Park AVM içerisinde sergilenecek.

Eğitimin ardından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, eğitime katılan özel çocuklar ve aileleriyle belediyenin Yeşilçam Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

Çocukların çektikleri fotoğrafları inceleyen Güder, onlarla bir süre konuştu.

Güder, engelli çocukların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıkların belirterek, "Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde de çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Bu çocuklarımızın sosyalleşmeye de ihtiyacı var. Bunun için de 'Hayata Gülümse' projemizi gerçekleştirdik. Onların hayata bakışı, hayata bir fotoğraf karesinden bakması çok güzel ve önemli. Çocuklarımızın fotoğraflarını da inceledik. Güzel kareler yakalamışlar. Bu fotoğraflar hocalarımız tarafından değerlendirilecek ve seçilecek olan fotoğraflarla sergi yapacağız." ifadelerini kullandı.

MAFSAD Başkan Yardımcısı Yılmaz Konuk ise çocukların 3 gün boyunca çocuklar bol bol fotoğraf çektiğini anlatarak, 3 Aralık'ta da açılacak sergide bu çekilen fotoğrafları sergileneceğini söyledi.