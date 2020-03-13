Malatya'da engelli depremzedelere akülü sandalye dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da engelli depremzedelere akülü sandalye dağıtıldı - Son Dakika

Malatya'da engelli depremzedelere akülü sandalye dağıtıldı

6 saat önce

Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen engellilere 15 akülü sandalye dağıtıldı.

Malatya'da engelli depremzedelere akülü sandalye dağıtıldı, System.String[]

Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen engellilere 15 akülü sandalye dağıtıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Beydağı Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin ortaklaşa düzenlediği "Onun Hikayesi Projesi" kapsamında 24 Ocak'taki depremden etkilenen engellilere "bir nebze mutluluk sağlamak" amacıyla akülü sandalye dağıtımı için Beydağı Gençlik Merkezi'nde tören düzenlendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, törende, bugün çok önemli ve kendilerini sevindiren bir hayır işine vesile olmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Baruş, Rumeli'den gelenlerin kurdukları derneğin faaliyetleri kapsamında depremzedelerin acısını yüreklerinde hissettiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Aslında engelliler hayatımızın ayrılmaz birer parçası, aile ferdimiz, kardeşimiz, ablamız, abimiz, evladımız bu toplumun mutlu olarak yaşaması için aslında bizlere güç veren insanlar. Biz onların yüzünde gülümsemeyi gördüğümüz zaman kendimizi mutlu hissediyoruz. Onların mutsuz olduğunu gördüğümüzde bizim de yüzümüz asılıyor. Hakikaten dernek üyelerimizin bu vicdan borcunu hissetmeleri bizleri çok duygulandırdı, kendilerine teşekkür ediyoruz. Büyük bir millet olduğumuzu bizlere Malatyalı kardeşlerine tekrar hissettirdiler."

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanı Perihan Kılıç da derneklerinin 70. yılını kutladıklarını belirterek, "Bu sevincini, deprem nedeniyle zarar gören engellilerimize umut olmak, onları mutlu edebilmek amacıyla akülü sandalye hediye ederek paylaşmak istedik." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanı İlhan Topal'ın İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e ait "Şehitler" isimli şiirini okumasının ardından 15 engelliye akülü sandalyeleri dağıtıldı.

Malatya, Elazığ, Rumeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Erdoğan, Merkel ve Macron'un katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek liderler zirvesine koronavirüs önlemi Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi

Son Dakika Haberleri
22:42 Çanakkale'deki 18 Mart tören programlarından bazıları koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal edildi
22:40 Aydın'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü
22:36 Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
22:36 Fas'ta eğitime ara verildi
22:36 ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:43:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da engelli depremzedelere akülü sandalye dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]