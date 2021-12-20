Malatya'da engellilere yönelik afet eğitimi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı AFAD Malatya İl Müdürlüğü ile birlikte engelli bireylerin olası doğal afetler sırasında almaları gereken tedbirlerle ilgili olarak afet eğitimi programı düzenlendi.

Kernek Külliyesinde gerçekleştirilen eğitim programında AFAD Malatya İl Müdürlüğü personellerinden uzman eğitimciler tarafından deprem ve yangın esnasında yapılması gerekenler ile alınması gereken tedbirler engelli bireylere ve ailelerine aktarıldı.

Engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını belirten Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adem Bedir Ergül, "Malatya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD İl Müdürlüğü ile birlikte engelli kardeşlerimize yönelik afet eğitimi verilmekte. Bilindiği üzere ilimiz deprem kuşağında yer almaktadır. Engelli kardeşlerimiz ile aileleri deprem ve diğer afetler sırasında neler yapmaları gerektiği uzman eğitimci arkadaşımız tarafından bilgilendirildi. Ayrıca olası deprem anında toplanma alanları hakkında da bilgiler verildi" şeklinde konuştu.

Program sonunda engelli bireylere ve ailelerine afet çantası dağıtımı gerçekleştirildi.