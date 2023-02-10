Malatya'da enkaz altından kurtarıldıktan sonra Samsun'a gelen kadın bebeğini dünyaya getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da enkaz altından kurtarıldıktan sonra Samsun'a gelen kadın bebeğini dünyaya getirdi

10.02.2023 19:18
Malatya'da enkaz altından kurtarıldıktan sonra Samsun'a gelen kadın bebeğini dünyaya getirdi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'un Bafra ilçesine gelen bir kadın, bebeğini burada kucağına aldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'un Bafra ilçesine gelen bir kadın, bebeğini burada kucağına aldı.

Depreme Malatya'da yakalanan A.D. (39), yaşadığı binanın yıkılmasının ardından enkaz altından ekiplerce kurtarıldı. Bafra'daki yakınlarının yanına gelen A.D, doğum sancılarının artması üzerine Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada sezaryenle doğum yapan A.D, bebeğine "Melek Erva" adını verdi.

A.D, AA muhabirine, depreme yakalandıktan sonra bir an umudunu kaybettiğini, sonra doğumunu yolda yapacağını düşündüğünü anlatarak, "Çok şükür buraya kadar gelebildik. Buradaki yetkililerden, herkesten Allah razı olsun, bebeğimize kavuştuk. Daha önceden kızımın adını Erva olarak koyacağımı söylemiştim. Depremden dolayı adına 'Melek'i de ekledim." ifadelerini kullandı.

A.D, fay hatlarının olduğu yerlere çok katlı bina yapılmamasını isteyerek, "Oturduğum ev en prestijli yerlerden biriydi ama hiç sağlam bina yok." dedi.

Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç da Türkiye'nin büyük bir acı yaşadığını vurgulayarak, "10 ilimizde deprem afeti yaşandı. Depremin içinden bir hastamızın hastanemize kadar ulaşmış olmasıyla bir kız çocuğunun dünyaya gelmesi, bizleri bir nebze olsun mutlu etti. Yeni bir umut, yeni bir can dünyaya geldi. Yeni gelen bebeğimizle hepimizin yüzü güldü." diye konuştu.

Hastane yönetimi, minik Melek Erva ile annesine çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Malatya'da enkaz altından kurtarıldıktan sonra Samsun'a gelen kadın bebeğini dünyaya getirdi Malatya'da enkaz altından kurtarıldıktan sonra Samsun'a gelen kadın bebeğini dünyaya getirdi Trenlerde depremzedeler ağırlanıyor Trenlerde depremzedeler ağırlanıyor 'Asrın felaketi' bölgesine Yakakent ilçesinden yakacak ve ısıtıcı desteği 'Asrın felaketi' bölgesine Yakakent ilçesinden yakacak ve ısıtıcı desteği

Kahramanmaraş, Malatya, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da enkaz altından kurtarıldıktan sonra Samsun'a gelen kadın bebeğini dünyaya getirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:09 Icardi sözünü tuttu! Mucizevi şekilde enkazdan çıkan Kadir'in isteğini gerçekleştirdi
21:09 113 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Mesut, Arda Güler'e seslendi! Yıldız futbolcudan anında yanıt geldi
21:08 Halkbank'tan deprem bölgesindeki çalışanlarına 2. afet yardımı
20:55 Tüm formaları satacaklar! Premier Lig'in iki dev kulübü, depremzedeler için birleşti
19:10 Malatya'da enkaz altından kurtarıldıktan sonra Samsun'a gelen kadın bebeğini dünyaya getirdi
19:14 Enkazdan kurtuldu ama bir parçası içeride kaldı! Evinin karşısında eşi ve oğlunu bekliyor
20:00 Genç anne enkazdan 111 saat sonra kurtarıldı, 7 aylık bebeği hayatını kaybetti
20:02 Antakya'daki 14 asırlık Habib-i Neccar Camisi depremde yıkıldı
19:39 Enkaz altında mucizeler gerçekleşiyor! Umutları yeşerten haberler peş peşe geldi
19:34 Hırsızlıkla suçladığı genç, kamera karşısına geçip Ümit Özdağ'ın iddiasını çürüttü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2023 22:28:13. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da enkaz altından kurtarıldıktan sonra Samsun'a gelen kadın bebeğini dünyaya getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement