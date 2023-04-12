Depremin dümdüz ettiği Malatya'da enkazın kaldırılmasıyla ortaya çıkan görüntüler meydanları andırdı - Son Dakika
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Depremin dümdüz ettiği Malatya'da enkazın kaldırılmasıyla ortaya çıkan görüntüler meydanları andırdı

12.04.2023 15:27

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en fazla etkilenen illerin başında gelen Malatya'da yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı bölgelerde boşalan alanlar, adeta meydana dönüştü.

Malatya'da depremde en büyük yıkımın yaşandığı merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde enkaz kaldırma çalışmaları ve acil yıkım kararı alınan binaların yıkımı sürüyor. İş makineleriyle kamyonlara yüklenen tonlarca moloz, kent merkezinin dışına taşınıyor.

SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM

Enkazın kalktığı bölgeler ise boş alanlara dönüştü. Bir zamanlar çok sayıda insanın yaşadığı bu sokaklar, yerini sessizliğe bıraktı. Kentteki enkaz kaldırma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

İşte bölgeden kareler;

Malatya'da enkaz kaldırılınca yeni meydanlar oluştu
Malatya'da enkaz kaldırılınca yeni meydanlar oluştu
Malatya'da enkaz kaldırılınca yeni meydanlar oluştu
Malatya'da enkaz kaldırılınca yeni meydanlar oluştu
Malatya'da enkaz kaldırılınca yeni meydanlar oluştu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Depremin dümdüz ettiği Malatya'da enkazın kaldırılmasıyla ortaya çıkan görüntüler meydanları andırdı - Son Dakika
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