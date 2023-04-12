Depremin dümdüz ettiği Malatya'da enkazın kaldırılmasıyla ortaya çıkan görüntüler meydanları andırdı

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Malatya'da depremde en büyük yıkımın yaşandığı merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde enkaz kaldırma çalışmaları ve acil yıkım kararı alınan binaların yıkımı sürüyor. İş makineleriyle kamyonlara yüklenen tonlarca moloz, kent merkezinin dışına taşınıyor.

SOKAKLARDA SESSİZLİK HAKİM

Enkazın kalktığı bölgeler ise boş alanlara dönüştü. Bir zamanlar çok sayıda insanın yaşadığı bu sokaklar, yerini sessizliğe bıraktı. Kentteki enkaz kaldırma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

İşte bölgeden kareler;