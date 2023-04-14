Malatya'da Erdoğan'ın Mitingi Öncesinde Vatandaştan, Milletvekili Adayı Olan Eski İl Başkanına Tepki: "Seni İstemiyoruz. Yeter"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesinde Malatya'da bir vatandaş, AKP 2. sıra milletvekili adayı İhsan Koca'ya tepki gösterdi. Vatandaş, il başkanlığından ayrılarak aday olan Koca'ya, "Burası senin babanın koltuğu değil. Reise gerekeni söyledik. Seni istemiyoruz. Yeter" diye seslendi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Malatya'da deprem konutları temel atma ve 1442 konut, 250 köy evi ile 47 dükkanın anahtar teslim törenine katıldı.

Miting öncesi alanda bulunan bir vatandaş polis bariyerlerinin ilerisinde bulunan AKP 2. sıra milletvekili adayı ve önceki İl Başkanı İhsan Koca'ya tepki gösterdi. Vatandaş Koca'ya, "Burası senin babanın koltuğu değil. Reise gerekeni söyledik. Seni istemiyoruz. Yeter" dedi. İhsan Koca'ya tepki gösteren vatandaş çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek miting alanından uzaklaştırıldı.

İhsan Koca, 17 Mayıs 2018 tarihinden bu yana AK Parti Malatya İl Başkanı olarak görev yapıyordu. Koca, mevcut milletvekili Bülent Tüfenkçi'nin ardından 2. sıradan milletvekili adayı gösterildi.