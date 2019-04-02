Malatya'da Erkek Cesedi Bulundu
1 saat önce
Malatya'daerkek cesedi bulundu.
Malatya
'daerkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde vatandaşlar, 3 katlı bir binanın arka tarafındaki boşlukta bir kişinin hareketsiz yattığını görünce, durumu polise iletti.
Olay yerine polis ekipleriyle giden 112 Acil Servis
ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan ve ellerinde eldiven olan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu
Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Emniyet ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde cesedin M.M.K'ye (33) ait olduğunu belirledi. M.M.K'nin binanın çatısından düşmüş olabileceğini değerlendiriliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:54 Kaynak: AA
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