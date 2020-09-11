Malatya'da eş zamanlı cinayet operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika

Malatya'da eş zamanlı cinayet operasyonu: 4 tutuklama

Malatya'da kasten adam öldürme suçu kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinden 4'ü tutuklandı.

Malatya'da kasten adam öldürme suçu kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinden 4'ü tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kasten adam öldürme suçu kapsamında meydana gelen olayın azmettiricisi ve yardım yataklık ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü mahkemece tutuklandı. İki şüpheliye adli kontrol şartı uygulanırken, korona virüs testleri pozitif çıkan 3 şüpheli ise karantina şartlarının uygulanması üzere İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. - MALATYA

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