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Malatya'da eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

29 dakika önce

Malatya'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan genç kadın yaralandı.

Malatya'da eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı, System.String[]

Malatya'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan genç kadın yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan Hürriyet Parkı içerisinde, boşanma aşamasında olduğu ileri sürülen 23 yaşındaki eşi Kader K. ile karşılaşan E.K., eşine kurşun yağdırdıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi. Yaralı kadın olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan buldu.


Polis ekipleri eşini silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan E.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. - MALATYA

Zafer Mahallesi, Malatya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:36 Kaynak: İHA
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