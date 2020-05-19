Malatya'da, eşini bıçakla öldüren kadın adliyede - Son Dakika

Malatya'da, eşini bıçakla öldüren kadın adliyede

Malatya'da, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla eşi Kemal Karakoç'u (33) bıçaklayarak, öldüren 1 çocuk annesi Fatma Karakoç (30), adliyeye sevk edildi.

Malatya'da, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla eşi Kemal Karakoç'u (33) bıçaklayarak, öldüren 1 çocuk annesi Fatma Karakoç (30), adliyeye sevk edildi. Olay, dün gece, Olay, dün gece, Yavuz Selim Mahallesi 'nde meydana geldi. Karakoç çifti arasında, iddiaya göre, evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Kemal Karakoç, eşini dövdü. Fatma Karakoç, şiddet görmesi üzerine mutfaktan aldığı bıçağı kocasının sırtına sapladı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri ağır yaralı Karakoç'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise Fatma Karakoç'u gözaltına aldı. Turgut Özal Tıp Merkezi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen Kemal Karakoç, yaşamını yitirdi. Fatma Karakoç, emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Karakoç, gazetecilerin cinayeti neden işlediği sorusu üzerine ağlayarak, "Ben öldürmedim" diye seslendi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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