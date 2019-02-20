Son Dakika Haberleri: Malatya'da Eski Halk Eğitim Merkezi'nde Yangın

Malatya'da Eski Halk Eğitim Merkezi'nde Yangın

38 dakika önce

Malatya'da eski Halk Eğitim Merkezi'nde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malatya'da Eski Halk Eğitim Merkezi'nde Yangın, System.String[]
Malatya'da eski Halk Eğitim Merkezi'nde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Köprü Ağzı Caddesi üzerinde bulunan eski Halk Eğitim Merkezi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Binada kimsenin olmadığı sırada meydana gelen yangına merdivenli araç yardımı ile dışarıdan müdahale edilirken ekipler yangını kontrol altına alındı.

Can kaybının yaşanmadığı yangında binada maddi hasar meydana geldi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:19 Kaynak: İHA

İtfaiye, Malatya, 3. Sayfa
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