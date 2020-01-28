Malatya'da esnaf ağır hasarlı 2 binadaki iş yerlerini boşaltıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da esnaf ağır hasarlı 2 binadaki iş yerlerini boşaltıyor - Son Dakika

Malatya'da esnaf ağır hasarlı 2 binadaki iş yerlerini boşaltıyor

6 saat önce

Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören 2 binada esnaf, iş yerlerini boşaltmaya başladı.

Malatya'da esnaf ağır hasarlı 2 binadaki iş yerlerini boşaltıyor, System.String[]

Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören 2 binada esnaf, iş yerlerini boşaltmaya başladı.

Kent merkezinde Saray Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde bulunan yan yana 2 binaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporu verilmesinin ardından esnaf binalardaki iş yerlerini boşaltıyor.

Çay ocağı işleten Mehmet Sarıbağ, bu gece iş yerini boşaltmaya başladığını belirterek, "Deprem nedeniyle ağır hasar oluştu. Biz de binaları boşaltmaya başladık." dedi.

Malatya, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:16 Kaynak: AA
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