Son Dakika Haberleri: Malatya'da Esnaf Dolandırıcılığına Tutuklama

Malatya'da Esnaf Dolandırıcılığına Tutuklama

1 saat önce

MALATYA'da, gerçek firmanın adını kullanarak, sahte çek karşılığında esnafla alışveriş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da Esnaf Dolandırıcılığına Tutuklama, System.String[]
MALATYA'da, gerçek firmanın adını kullanarak, sahte çek karşılığında esnafla alışveriş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro ekipleri, Ankara ve Malatya'da bir firmanın adının kullanılarak, esnafın dolandırıldığını belirledi. Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, kimliği belirlenen; ancak ismi açıklanmayan 2 kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Kentte esnafı 200 bin lira dolandırdığı belirtilen şüpheliler, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklanarak, cezaevine konuldu. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:49 Kaynak: DHA

Malatya, Güncel
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