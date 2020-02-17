Malatya'da esnaflar arasında kavga: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da esnaflar arasında kavga: 6 yaralı - Son Dakika

Malatya'da esnaflar arasında kavga: 6 yaralı

7 saat önce

Malatya'da komşu esnaflar arasında yaşanan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Malatya'da esnaflar arasında kavga: 6 yaralı, System.String[]

Malatya'da komşu esnaflar arasında yaşanan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erikli Sokak'ta bulunan bir iş yeri sahibi ile komşuları arasında iddiaya göre bir ürünün iadesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçak darbeleriyle, 5 kişi de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Erikli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:42 Kaynak: İHA
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