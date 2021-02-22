Malatya'da esnaflara 91,7 milyon TL'lik destek sağlandı - Son Dakika

Malatya'da esnaflara 91,7 milyon TL'lik destek sağlandı

22.02.2021 11:29
Malatya'da esnaflara 91,7 milyon TL'lik destek sağlandı, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya'da pandemi nedeniyle, 3 bin 691 esnafa 91,7 milyon TL kredi desteği sağlandığını açıkladı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya'da pandemi nedeniyle, 3 bin 691 esnafa 91,7 milyon TL kredi desteği sağlandığını açıkladı.

Ekonomik istikrar kalkanı kapsamında uygulamaya konulan Esnaf Destek Paketi, salgından olumsuz etkilenen esnafa can suyu olurken, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Ticaret Bakanlığınca Malatya özelinde sağlanan desteklere ilişkin detaylı bir açıklama yaptı.

1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında esnaf ve sanatkarlara faizsiz kredi imkanı sağlandığına işaret eden Milletvekili Kahtalı, "Bu çerçevede 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Malatya genelinde toplam 11 bin 644 esnaf ve sanatkarımıza 525 milyon 967 bin TL tutarında faizsiz kredi kullandırılmış olup 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle il genelindeki toplam kredi bakiyesi 651 milyon 85 bin TL, aynı tarih itibariyle kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkar sayısı ise 11 bin 431 olarak gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verdi.

Bununla birlikte yeni yılda da desteklerin sürdüğünü belirten Kahtalı, "1 Ocak 2021-31 Ocak 2021 tarihleri arasında ise il genelinde 112 esnaf ve sanatkara toplam 8 milyon 456 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sağlanmış olup, 31 Ocak 2021 tarihi itibariyle İl genelindeki toplam kredi bakiyesi 648 milyon 12 bin TL, aynı tarih itibariyle faiz indirimli kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkar sayısı ise 11 bin 485 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Kahtalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esnaf ve sanatkarlarımızı pandeminin olumsuz etkilerinden korumak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbirleri kapsamında, Halkbank kaynaklarından; 25 bin TL'ye kadar limitli, 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 4,5 faiz oranlı ve 6 aya kadar ödemesiz dönem uygulanabilen hazine faiz destekli işletme kredisi kullanım imkanı uygulamaya konulmuş olup yukarıda bahsetmiş olduğum il bazlı kredi kullanım tutarına dahil olmak üzere Malatya genelinde bu kapsamda 31 Ocak 2021 tarihi itibariyle 3 bin 691 esnaf ve sanatkara 91,7 milyon TL tutarında kredi desteği verilmiştir. Ayrıca, bölge ve sektör ayrımı gözetilmeksizin Türkiye genelinde, 2020 yılı içinde 2 kez ve 2021 yılı içinde 1 kez olmak üzere toplam 3 kez esnaf ve sanatkarların kredi geri ödemeleri için erteleme imkanı sağlanmış, buna ilaveten TESKOMB tarafından hayata geçirilen uygulama ile ise 2020 yılı içinde esnaf ve sanatkarların kooperatiflere olan gecikmiş kredi borçları için yapılandırma imkanı sunulmuştur."

Gelir kaybı ve kira desteği

Hakan Kahtalı, 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık bin TL olarak sağlanan gelir kaybı desteğinden ise Malatya'da 11 bin 359 esnafın yararlandığını belirterek, toplamda 11 milyon 103 bin lira ödeme yapıldığını söyledi. Kahtalı, "İlimizde, aylık 750 TL olarak sağlanan kira desteğinden faydalanan esnafa da toplamda 457 bin lira destek verdik" dedi.

Milletvekili Kahtalı, TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'ne lisanslı depo kira ücreti desteği kapsamında bugüne kadar toplam 2.960,83 TL kira desteği verildiğini de sözlerine ekledi.

Hizmet ihracatçılarına sağlanan destekler

Milletvekili Kahtalı, yaptığı açıklamada hizmet ihracatçılarına sağlanan desteklere de değindi. Destek programları kapsamında Malatya'da sağlık turizmi sektörüne 2 milyon 354 bin 377 TL, eğitim sektörüne ise 3 bin 598 TL kaynak aktarıldığını vurgulayan Kahtalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Covid-19 salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edildiği 11 Mart 2020 tarihinden günümüze Malatya'da bulunan hizmet sektörü kuruluşlarımıza destek programları kapsamında 309.065 TL ödeme yapıldı. Esnaf ve sanatkarlarımıza verdiğimiz destekler başta olmak üzere eğitimden sağlık turizmine, oradan hizmet sektörüne kadar verilen milyonlarca liralık desteklerden söz ediyoruz. Artık eski Türkiye yok. AK Parti ile birlikte artık her alanda vatandaşına sahip çıkan, vatandaşını koruyup kollayan bir Türkiye var. Ben desteklerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun." - MALATYA

Malatya'da esnaflara 91,7 milyon TL'lik destek sağlandı

Milletvekili, Türk Lirası, Malatya, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da esnaflara 91,7 milyon TL'lik destek sağlandı - Son Dakika


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