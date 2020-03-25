Malatya'da esnaflardan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Genel Malatya'da esnaflardan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli - Son Dakika

Malatya'da esnaflardan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli

6 saat önce

Malatya'da esnaflardan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli Malatya'nın Darende ilçesinde esnaflar 65 yaş üstü vatandaşlara yardımcı olup, siparişleri evlere götürüyor.

Malatya'da esnaflardan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde esnaflar 65 yaş üstü vatandaşlara yardımcı olup, siparişleri evlere götürüyor.

Darende ilçesinde korona virüsten korunma virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkışı yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını esnafa siparişlerini telefon ile bildirmeleri halinde evlerine teslim ederek örnek bir davranış sergiliyorlar.

Bu hizmetleri karşılığında ekstra bir ücret talep etmediklerini söyleyen esnaf Bekir Sağlam, "Türk Milleti bu zorlu günlerde hep birlik ve beraberlik ile dünyaya örnek olmuştur. Yaşlılarımız bizim baş tacımızdır. İnşallah bu süreci devletimizin uyarılarını dikkatle uygulayarak atlatacağız" dedi.

Malatya'da esnaflardan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli

Darende, Malatya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:14 Kaynak: İHA

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