Malatya'da ev arkadaşı kadınlar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'da ev arkadaşı iki kadın arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'nde aynı evde yaşayan Hülya Y. (27) ile Makbule Y. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Hülya Y, Makbule Y'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı Makbule Y'yi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri Hülya Y'nin yakalanmasına yönelik çalışmayı sürdürürken, yaralı kadın tedavisinin ardından taburcu edildi.