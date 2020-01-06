Malatya'da ev kurşunladığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da ev kurşunladığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya'da ev kurşunladığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Malatya'da bir kişinin evine tüfekle ateş ettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da ev kurşunladığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Malatya'da bir kişinin evine tüfekle ateş ettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte bir evin kurşunlandığı iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra araçla kaçması sonucu bölgede bulunan 25 güvenlik kamerasını inceleyerek zanlıları tespit etti.

Çalışma sonucu yakalanan iki şüphelinin üst aramasında pompalı tüfek ve 20 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:04 Kaynak: AA
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