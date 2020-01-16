Malatya'da ev ve araç yangınları - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da ev ve araç yangınları - Son Dakika

Malatya'da ev ve araç yangınları

23 dakika önce

Malatya'da meydana gelen 3 ayrı yangından 2 ev ile bir araçta maddi hasar oluştu.

Malatya'da ev ve araç yangınları, System.String[]

Malatya'da meydana gelen 3 ayrı yangından 2 ev ile bir araçta maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgilere göre; Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi Yükselen sokak ile Arguvan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan iki ayrı evde henüz bilenmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangınlarda maddi hasar meydana geldi.


Öte yandan Turgut Özal Caddesi üzerinde bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Bahçelievler Mahallesi, Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
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