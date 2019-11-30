Son Dakika Haberleri: Malatya'da ev yangını, 3 kişi dumandan etkilendi
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Malatya'da ev yangını, 3 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Malatya'da çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi.

Malatya'da ev yangını, 3 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Malatya'da çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Gelibol sokak içerisinde bulunan bir evde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken yangından etkilen 3 Suriye uyruklu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Sokak sakinlerinde panik ve korkuya neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. - MALATYA

Battalgazi, İtfaiye, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:44 Kaynak: İHA
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