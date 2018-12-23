Malatya'da Ev Yangını

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Başkent'te Şizofreni Hastası Öğretmen, Tüm Mahalleyi Ayağa Kaldırdıktan Sonra Boğazına Bıçak Dayayıp Polisleri Taşladı

Netanyahu'nun "Bize Vaaz Vermesin" Sözlerine Erdoğan Cevap Verdi: Sen Zalimsin

Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var