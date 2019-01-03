Malatya'da Ev Yangını
18 dakika önce
Malatya'da bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafın söndürüldü.
Malatya
'da bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafın söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Battalgazi
ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi
Feyiz Sokak'ta bulunan tek katlı bir evden duman çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kimsenin bulunmadığı evin kapısını kırarak mutfakta çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. Polis
yangınla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:44 Kaynak: İHA
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