Son Dakika Haberleri: Malatya'da Ev Yangını

Malatya'da Ev Yangını

1 saat önce

Malatya'da çıkan ev yangınında 3 kişi hafif yaralandı.

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Malatya'da çıkan ev yangınında 3 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arguvan ilçesi Dolayı Mahallesi'nde bir evde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında evde bulunan Sabır İ. ile çocukları Ali ve Mesut İ, hafif yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada evde bulunan mutfak tüpü patladı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:22 Kaynak: AA

İtfaiye, Arguvan, Malatya, Güncel
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