Malatya'da Ev Yangını
1 saat önce
Malatya'da çıkan ev yangınında 3 kişi hafif yaralandı.
Malatya
'da çıkan ev yangınında 3 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arguvan
ilçesi Dolayı Mahallesi'nde bir evde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangında evde bulunan Sabır İ. ile çocukları Ali ve Mesut İ, hafif yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis
ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada evde bulunan mutfak tüpü patladı. İtfaiye
ekiplerinin söndürdüğü yangında, ev kullanılmaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:22 Kaynak: AA
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