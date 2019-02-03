Malatya'da Ev Yangını

Malatya'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malatya'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Hasan Varol Mahallesi'nde Suriyelilerin yaşadığı iki katlı evin birinci katında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Malatya Büyükşehir Belediye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.



Yangında hasar oluştu.

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