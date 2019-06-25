Malatya'da ev yangını

Malatya
'da bir apartmanın 9. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Merkez Yeşilyurt
ilçesi Altın Kayısı Bulvarı'nda bulunan 11 katlı bir apartmanın 9. katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanda bulunanları dışarı çıkararak, yangına müdahale etti.
Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürme işlemini tamamladı.
Yangında dumandan etkilenen 8 kişi, 112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ile Turgut Özal
Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.