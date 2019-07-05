Malatya'da ev yangını
44 dakika önce
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:51 Kaynak: İHA
'nın Yeşilyurt
ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Tecde Mahallesi Alltın Kayısı Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 3'üncü katında dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Alevler daireyi sararken, kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri yangına müdahale etti. Kimsenin bulunmadığı evde, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, olayda maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme devam ediyor. - MALATYA
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