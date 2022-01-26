Malatya'da ev yangını - Son Dakika

Malatya'da iki katlı müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi Meltem Sokakta bulunan iki katlı müstakil bir evde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İkamet sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık bir çalışma sonrasında yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA